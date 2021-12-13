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    • 13.12.2021 21:47
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: Ermenistan ile normalleşme...

    Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" dedi. Bakan ayrıca, "Yunanistan ve Rum kesimi 6 kez kıta sahanlığımıza 3. ülke bayraklı gemiler göndermeye çalıştı, önledik. Sahaysa saha, masaysa masa! Hepsine varız." dedi.

    Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Ermenistan ile normalleşme...

    TBMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    LİBYA'DA SON DURUM

    Libya'da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili'nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.

    Haftaya Pakistan'da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor.

    RUMLAR GERİ İTİLDİ

    Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik.

    ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET...

    ABD'yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar Dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.

        AFRİKA İLE YENİ DÖNEM

        Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftasonu Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz.

        Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. 20 lider 80 bakan geliyor. Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz.

        Maarif Vakfı'yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz.
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        Haberler Güncel Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: Ermenistan ile normalleşme...
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