Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: Ermenistan ile normalleşme...

TBMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
LİBYA'DA SON DURUM
Libya'da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili'nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.
Haftaya Pakistan'da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor.
RUMLAR GERİ İTİLDİ
Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik.
ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET...
ABD'yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar Dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.