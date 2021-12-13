Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.12.2021 21:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 21:38
    ABONE OL

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Aralık - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye...

    Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 13 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Piyango İdaresi ve Şisal Şans ortaklığında canlı yaynla ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki bugünün büyük ikramiyesi belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

    Şans oyunlarını yakından takip eden ve kupon dolduran vatandaşlar Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar kuponlarında oynadıklara rakamların şanslı olup olmayacağını merak ediyor. Peki 13 Aralık MPİ - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı…

    13 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, çekiliş 21:30'da canlı yayınla gerçekleşti. Büyük ikramiyenin 102.387.775,118 TL olduğu açıklandı

    İşte Sayısal Loto sonuçları:

    56, 18, 9, 79, 41, 1 joker: 83

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Güncel Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Aralık - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye...
            SON DAKİKA