Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Aralık - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye...

Şans oyunlarını yakından takip eden ve kupon dolduran vatandaşlar Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar kuponlarında oynadıklara rakamların şanslı olup olmayacağını merak ediyor. Peki 13 Aralık MPİ - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı…
13 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, çekiliş 21:30'da canlı yayınla gerçekleşti. Büyük ikramiyenin 102.387.775,118 TL olduğu açıklandı
İşte Sayısal Loto sonuçları:
56, 18, 9, 79, 41, 1 joker: 83
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.