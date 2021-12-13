Venüs Retrosu ile Oğlak, Yay, Koç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi burçları nasıl etkilenecek? Venüs Retrosu ne zaman başlayacak ve bitecek?

Venüs Retrosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Astrolojiyi yakından takip edenler Venüs Retrosu'nun ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başladı. Sevgi, aşk ve para konularının Venüs Retrosu ile ne yönde etkileneceği astroloji meraklıları tarafından sorgulanıyor. Astrologlara göre Venüs Retrosu ile aşk, eski sevgili, dedikodular gibi konular gündeme gelecek. Peki, Venüs Retrosu ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Venüs Retrosu'nun burçlara etkisi nasıl olacak? Venüs Retrosu ile Oğlak, Yay, Koç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi burçları nasıl etkilenecek? İşte detaylar...
VENÜS RETROSU NEDİR?
Venüs Retrosu, 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.
Hürriyetin haberine göre, ünlü astrolog Venüs Retrosu hakkında şunları söylüyor;
"Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir
Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırıcam derken burnunuzdan olmayın sonra
İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir."