2022 ÖSYM sınav takvimi AÇIKLANDI! 2022 YKS,TYT, AYT ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ne zaman?

Son dakika haberine göre, ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi. Peki, 2022 YKS,TYT, AYT ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ne zaman? İşte merak edilenler!