Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.12.2021 10:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 10:38
    ABONE OL

    2022 ÖSYM sınav takvimi AÇIKLANDI! 2022 YKS,TYT, AYT ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ne zaman?

    2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olanlar, başvuru işlemlerine takvime göre yön verecekler. Peki, 2022 YKS, KPSS, TYT, AYT ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 ÖSYM sınav takvimi AÇIKLANDI!

    Son dakika haberine göre, ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi. Peki, 2022 YKS,TYT, AYT ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ne zaman? İşte merak edilenler!

    ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

    2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir.

    Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

    Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

    Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

    Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

        2022 KPSS tarihleri:

        EKPSS 24 Nisan,

        KPSS TARİHLERİ

        KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

        KPSS ÖABT 14 Ağustos,

        KPSS Önlisans 2 Ekim,

        KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

        KPSS DHBT 27 Kasım

        2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

        e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

        MYÖS: 29 Mayıs,

        Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

        ALES TARİHLERİ

        ALES/1: 17 Nisan,

        ALES/2: 21 Ağustos,

        ALES/3: 20 Kasım,

        YABANCI DİL SINAVLARI

        YDS/1: 10 Nisan,
        YDS/2: 23 Ekim,

        YÖKDİL/1: 13 Mart,
        YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

        Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

        MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

        MSÜ: 27 Mart,

        DGS: 3 Temmuz,

        İSG/1:15 Mayıs,

        İSG/2: 11 Aralık,

        SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

        TUS 1. Dönem: 6 Mart,

        TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

        DUS: 16 Ekim,

        EUS: 16 Ekim,

        YDUS: 18 Aralık

        2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Güncel 2022 ÖSYM sınav takvimi AÇIKLANDI! 2022 YKS,TYT, AYT ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ne zaman?
            SON DAKİKA