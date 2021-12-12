Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim? Gül ile Babacan ilişkisini kim sağladı? Sır perdesi A Haber'de aralandı

33 tane adam bunlar doların arkasında... Sıklıkla bahsediyoruz bunlardan 2 tanesi Rothschild ve Rockefeller ailesidir. Şimdi ABD'yi idare eden Dış İlişkiler Konseyi... Yani orada başkanlar gelir gider. Bu konsey bir koluyla Pentagon diğer koluyla doğrudan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı. Diğeri de ekonomi... Bunlar dolarla iç içe dünya ekonomileriyle küresel sistemlerle beraber dünyayı bunlar idare edip karar veriyorlar.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN TEPESİNDEKİ 33 ADAM...

Burada Türkiye ile ilgili konu Biden! Açıkça bunları dile getirdi. Biden kim? Küreselciler getirdi. Küresel düzen yeni bir devleti kurmaya çalışıyor. Bunu nerden anladık? 2030 NATO stratejisi yani bu tarihte yeni bir dünya devleti organize edecekler. Bunun adı "dijital devlet" 2050'ye kadar götürecekler. Bunun sonucunda İlluminati'nin doğrudan doğruya tek din tek devlet bütün dünyayı kontrol altına alıp mahalleler gibi idare edecek. Büyük şirketlerin tepesindeki 33 adam... Şimdi demokrasi vakıfları kurdular, Türkiye'de fonlayacaklar. Bu fonlama devam ediyor. Almanlar da bunu yapıyor Türkiye'de çeşitli vakıflar aracılığıyla. Soroslar var. Bu projelerle bu sistemi getirdiler. Burada önemli olan olay şu; doğrudan doğruya bu kararı neden vermiyorlar? Onlar bir proje halinde, zamanlama planlama içindeler. Bu zamanlama, kademe kademe getiriyorlar.

ABDULLAH GÜL İLE ALİ BABACAN'IN ARASINDAKİ İLİŞKİ...

Ekonomi manipülasyonlarla, Türkiye içindeki CHP omurgasında partileri bir araya toplamakla, AK Parti'de Davutoğlu, Babacan'ı istifa ettirmekle... Bunların Türkiye'de önemli bir ismi var Abdullah Gül. Bu ismi muhakkak tutacaksınız. Abdullah Gül, ARAMCO'dan geliyor. Yani dünya petrol organizasyonunda derin ABD ve İngiltere'nin petrol şirketlerinin en büyük organizasyonu olan ARAMCO'dan geliyor. ARAMCO'dan siyasetin içinde kademe kademe geldi. Şu anda perde gerisinde de bu Millet İttifakı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Ali Babacan'a bir parti kurdurdu. Ali Babacan ile siyasi organizasyon içindeler.

ŞİMDİ AYNI TİPTE BAŞKA BİR İSİM GETİRİYORLAR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, müthiş bir adam kendisi bu göreve gelmeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı Dış İstihbarattan da sorumlu müsteşar yardımcısı bu görevden sonra dönecek. Dışişleri Bakan yardımcısı olacak. Petrol boru hatlarını doğalgaz hatlarını ve özellikler Doğu Akdeniz üzerindeki bütün mekanizmaları dünyadan en iyi bilen adam... Şimdi aynı tipte başka bir isim getiriyorlar. Moskova'da büyükelçilik yapan yine aynı olayın üzerinde... Dünyada 2 tane olay var kavga edilen. NATO 2030 ne dedi; Rusya ve Çin düşmanımız. ABD ve NATO, Çin'e doğrudan doğruya kuşatma yapıyor. Dünyada 2 savaş bölgesi var Doğu Akdeniz Karadeniz... Petrolü, ülkeleriyle, parçalayacak imkanlarıyla Afrika üzerinde oynanan oyunlarla. Burada Kızıldeniz var Basra Körfez'i var bunun ötesinde Atlas Okyanusu'nda Çin'in ataklarını takip ediyorlar. İkincisi ise Hint Pasifik ve Asya Pasifik. Asya-Pasifik'te ABD İngiltere ile birlikte.

MİLLET İTİFAKI SEÇİME HANGİ ADAY İLE GİRECEK?

İKademe kademe getirip bu adayı Mart'ta belirleyecekler. Geçen sene Başkan Erdoğan ve Bahçeli harika bir şey yaptı ve seçim kanunundan bahsetti. Seçim kanunu devreye girdikten sonra 1 yıl sonra devreye giriyor. Şimdi seçim kanunu hazır büyük ihtimalle Şubat'ta gelecek Mart'ta çıkacak bir yıl geçecek. 2022 Mart ayında uygulanması söz konusu olacak.

Burada ne olacağını kestiremiyorlar ve bekliyorsalar buna yönelik ekonomik manipülasyonlar ile partileri bir arada tutarak yer yer kavga ettirerek. Bunların bir kısmı taktik kavga... Önümüzdeki günlerde mitingleriyle, iç dengeleriyle sokak hareketleriyle tansiyonu yükselterek, kaos imkanı ile ocak ayında şubat ayında yeni bir duruma getirecekler. Orada aday önemli olmayacak. Liderler aday olmayacak. Bir biblo adam çıkaracaklar. Biblo adam altında bunlar bir yönetim, başkanlık modeli ve başkanlık konseyi kafalarında var. Önümüzdeki günlerde onlara taktik verecekler. Bu sistemi Abdullah Gül organize edecek, temaslar yapılacak.