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    • 13.12.2021 08:56
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    Okul öncesi 2- 4- 6 kıtalık kısa, uzun, en güzel Yerli Malı Haftası şiirleri! Yerli Malı Haftası şiirleri 2021!

    Yerli Malı Haftası başladı. Yerli malı kullanımının önemine değinilen ve öğrencilere bilinçli bir tüketici olmaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerden biri de yerli malı ürünler yapılıyor ve okullarda sınıflarda tüketiliyor. Öte yandan öğrenciler tarafından etkinliklerde şiirler okunuyor. Yerli Malı Haftası'nda okunabilecek en güzel ve kısa şiirleri sizler için derledik.

    takvim.com.tr
    Yerli Malı Haftası şiirleri 2021! Okul öncesi 2, 4, 6 kıtalık kısa, uzun, en güzel Yerli Malı Haftası şiirleri!

    Yerli Malı Haftası için geri sayım sona erdi. Her sene yerli malı kullanımının önemine dikkat çekmek ve öğrencilere tutumlu, bilinçli bir tüketici olmak amacıyla bilgi vermek için bir hafta boyunca yapılan Yerli Malı Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Yerli Malı Haftası okullarda 13 Aralık'ta başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek. Yerli Malı Haftası okullarda şiirlerle, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bizde bu önemli hafta için en güzel şiirleri derledik. İşte 2021 Yerli Malı Haftası ile ilgili şiirler...

    YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

    Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

    Yerli Malı Haftası ne zaman?
    Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

        YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

        TUTUMLU ÇOCUK
        Damla damla akan sudan,
        Koca göller dolup taşar.
        Tutumsuzlar kalır yolda,
        Tutumlular dağlar aşar.

        Biz tutumlu çocuklarız,
        Para dolu kumbaramız.

        İnsanlar kara günde,
        Kimseye el açmamalı.
        Çalışmalı, kazanmalı,
        Hiçbir işten kaçmamalı.

        Biz tutumlu çocuklarız,
        Para dolu kumbaramız.

        HAKKI SUNAT

        YERLİ MALI HAFTASI
        Yerli malı haftası,
        Seni özledik durduk.
        Günün gelecek diye,
        Yolunu gözlüyorduk.

        Süsleyelim masamızı
        Kutlayalım haftamızı.

        Yurdumuzda neler yok,
        Ne yetişmez, ne bitmez?
        Eğer görmek istersen
        Yurdu biraz dolaş gez.

        Süsleyelim masamızı
        Kutlayalım haftamızı.

        İSMAİL HAKKI TALAS

        YERLİ MALI
        Üstüm, başım, İçim, dışım.
        Ayakkabım yerli malı…
        Vatanını seven insan,
        Yerli malı kullanmalı.

        Neden param avuç avuç
        Yabancıya gitsin bütün?
        O paralar diken olur,
        Canımızı yakar bir gün.

        Yerli malı duruyorken
        Yabancıya bakar mıyım?
        İşçimizin emeğini
        Bile bile yıkar mıyım?

        Çeşidi az olsa bile,
        Yerli malı, vatan malı
        Başka türlü düşünenler
        Varlığından utanmalı.

        HAKKI SUNAT



        BİZİM YERLİ MALIMIZ
        Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.
        Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

        Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan
        Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

        Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine
        Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

        Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına
        Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

        Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,
        Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

        Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi
        Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

        Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir
        Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

        BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

        YERLİ MALI
        Haftamızı açalım,
        Yurda neşe saçalım.
        Yerli malı dururken,
        Yabancıdan kaçalım.

        İpekli var, yünlü var,
        Pamuklu var, bezi var.
        Fabrikalar işliyor,
        Öz malım gelişiyor.

        Yaban malı almayız,
        Düşünmeye dalmayız.
        Biz tutumlu oldukça,
        Hiç de yoksul kalmayız.

        LATİF ÖKTEN

            MEYVELER YERLİ MALI
            Adımdır mandalina
            Sağlık veririm sana
            Pek sevimli meyveyim
            Bol bol yiyin bakayım

            Amasya elmasıyım
            Meyvelerin hasıyım
            Al sarı yanağım var
            Beni yersen kan yapar

            Ankaradır memleketim
            Koyu sarıdır rengim
            Isırınca bal akar
            Yiyenlere can katar

            Al portakal bal portakal
            Yemezsende seyrine dal
            Kokum bile başka benim
            Şerbet dolu hep bedenim

            İzmir'in üzümleri
            Sevilmezmi arkadaş
            İnsanlara pek yarar
            Kurusu var yaşı var

            Çiçek olur açılırım
            Mercan gibi saçılırım
            Hastaya nar sorulmaz
            Şurubuna doyulmaz
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            Haberler Güncel Okul öncesi 2- 4- 6 kıtalık kısa, uzun, en güzel Yerli Malı Haftası şiirleri! Yerli Malı Haftası şiirleri 2021!
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