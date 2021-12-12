E-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? KYK sonuçları ne zaman belli olacak? GSB’den açıklama geldi mi?

Aralık ayının ortaları yaşanırken KYK sonuçları ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. En son 10 Kasım'da başvuruları alan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayan ve binlerce öğrenciye karşılıksız, geri ödemesiz olarak verilen E-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu'na KYK bursları için kimler başvuru yapabilir, hangi şartların karşılanması gerekiyor? İşte tüm bilgiler…
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.