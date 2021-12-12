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    • 13.12.2021 10:13
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    • 13.12.2021 10:13
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    E-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? KYK sonuçları ne zaman belli olacak? GSB’den açıklama geldi mi?

    Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören binlerce üniversite öğrencisi 10 Kasım son tarih olmak üzere başvurularını yaptı. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki başvuru yapan öğrenciler kendilerine KYK bursunun çıkıp çıkmadığını nereden ve nasıl sorgulayacak, hangi tarihte öğrenebilecek? KYK sonuçları ne zaman belli olacak? E-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? GSB'den açıklama geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    KYK sonuçları ne zaman belli olacak?

    Aralık ayının ortaları yaşanırken KYK sonuçları ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. En son 10 Kasım'da başvuruları alan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayan ve binlerce öğrenciye karşılıksız, geri ödemesiz olarak verilen E-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu'na KYK bursları için kimler başvuru yapabilir, hangi şartların karşılanması gerekiyor? İşte tüm bilgiler…

    KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

    Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

        2021 KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

        2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
        KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
        KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,
        KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

        Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

        KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,
        Lisans öğrencileri,
        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        burstan yararlanabilmektedir.
        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
        Yabancı uyruklu öğrenciler,
        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.
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        Haberler Güncel E-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? KYK sonuçları ne zaman belli olacak? GSB’den açıklama geldi mi?
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