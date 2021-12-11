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    • Güncel
    • 12.12.2021 06:45
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    • 12.12.2021 06:47
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor... | 12-16 Aralık

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün özellikle Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa için "kuvvetli sağanak yağış" uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahminlerinde ise salı günü yurt genelinin yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il en son hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 6 il için kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    İL İL TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile zamanla İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra İzmir ve kuzey ilçeleri ile zamanla Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 19°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MUĞLA °C, 14°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ
        Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 19°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 12°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            SİVAS °C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ORDU °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            RİZE °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ELAZIĞ °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece43 saatlerinde yer yer sisli ve puslu

            ERZURUM °C, 6°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 3°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 14°C
                Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

                GAZİANTEP °C, 14°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 14°C
                Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

                ŞANLIURFA °C, 18°C
                Az bulutlu ve açık

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor... | 12-16 Aralık
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