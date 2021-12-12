Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi:
İLK ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür.
YÜKSELEN dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir.
SOSYAL medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz.
ETKİLİ bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır.
GELİNİN aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır.
KENDİNİ layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
HAKİKATİN algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.
BU HİKAYENİN KAHRAMANISINIZ
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin tüm Türkiye'de düzenlediği Teşkilat Akademisi'nin İzmir'deki toplantısına video konferansla katıldı. Partililere konuşma yaptı: Bu hikayenin kahramanı sizsiniz. Büyük Türkiye hikayesinin başkahramanı da sizlersiniz. Davamızı en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize inanıyorum.
İLK ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür.
YÜKSELEN dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir.
SOSYAL medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz.
ETKİLİ bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır.
GELİNİN aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır.
KENDİNİ layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
HAKİKATİN algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.
BU HİKAYENİN KAHRAMANISINIZ
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin tüm Türkiye'de düzenlediği Teşkilat Akademisi'nin İzmir'deki toplantısına video konferansla katıldı. Partililere konuşma yaptı: Bu hikayenin kahramanı sizsiniz. Büyük Türkiye hikayesinin başkahramanı da sizlersiniz. Davamızı en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize inanıyorum.