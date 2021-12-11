Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.12.2021 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2021 16:33
    ABONE OL

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş Alparslan Türkeş açıklaması: Tarihi bir adım atılmıştır

    MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu açıkladı. Bahçeli vakfın kuruluşunu "tarihi bir adım attık" diyerek duyurdu. Haberin detayları...

    Bahçeli’den flaş Alparslan Türkeş açıklaması

    Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyük devlet ve siyaset insanlarının, yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşları, fikirleri ve imrenilecek mücadele dolu hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer bulan, öncü ve örnek şahsiyetler olduğunu belirtti.

    Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu tarihi bir adım attık diyerek duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

    Büyük devlet ve siyaset insanları yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirleriyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Onlara hürmet duymak asıldır, esastır.

    DAVAMIZIN HAMURUYLA YOĞRULMUŞ BİR LİDERDİR

        Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey işte böylesi bir karakter vasfına sahip, böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haiz bir değerdir. 80 yıllık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davamızın hamuruyla yoğrulmuş bir liderdir.

        Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları'dır.

        TÜRKEŞ BEY MİLLETİNE VE ÜLKÜCÜ ÖMÜRLERE MAL OLMUŞTUR

        Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri mercii Üç Hilal'dir, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in ta kendisidir.

        TARİHİ BİR ADIM ATTIK

            Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı" kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır.

            "MERHUM BAŞBUĞUMUZ KIYASIYA İSTİSMAR EDİLMİŞ..."

            Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir.

            Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

            "NİFAK MEVZİİSİ KAZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"

                Onun siyasi mirası ve fikri sahibi Milliyetçi Hareket Partisi'dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir.

                "ZİLLET DEĞİRMENİNE SU TAŞIYANLARA..."

                Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır.

                "HÜRMETLE ANIYORUM"

                Bu vesileyle "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı"nın hayırlı olmasını diliyor, Kurucular Kurulumuzla Mütevelli Heyetimiz içinde görev alan dava arkadaşlarıma başarılar temenni ediyorum. Merhum Başbuğumuzu ve aziz şehitlerimizi de rahmetle, hürmetle anıyorum."

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bahçeli’den flaş Alparslan Türkeş açıklaması
                Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş Alparslan Türkeş açıklaması: Tarihi bir adım atılmıştır
                    SON DAKİKA