MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş Alparslan Türkeş açıklaması: Tarihi bir adım atılmıştır

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyük devlet ve siyaset insanlarının, yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşları, fikirleri ve imrenilecek mücadele dolu hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer bulan, öncü ve örnek şahsiyetler olduğunu belirtti.
Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu tarihi bir adım attık diyerek duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
Büyük devlet ve siyaset insanları yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirleriyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Onlara hürmet duymak asıldır, esastır.
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