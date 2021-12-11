MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş Alparslan Türkeş açıklaması: Tarihi bir adım atılmıştır

Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

"NİFAK MEVZİİSİ KAZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"