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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu!

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Artık CHP'yi HDP'den, Kılçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkânsızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. TBMM'de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir. Bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar.

    Kılıçdaroğlu Karayılan’dan farksız

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Artık CHP'yi HDP'den, Kılçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkânsızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. TBMM'de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir. Bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar.

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    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu!
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