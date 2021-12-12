Başkan Erdoğan duyurmuştu yeni yargı paketinin detayları netleşiyor! Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem

MAĞDURİYETİ DEVLET GİDERECEK

Uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden bakanlığımız nezdinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getireceğiz. Yani davası çok uzun sürdüğü için mağdur olan vatandaş bir daha 'Ben mağdur oldum, tazminat almak için mahkemeye başvurmak zorunda kalıyorum' demeyecek. Mahkemeden kaynaklı bir eğer uzama, makul süre aşıldıysa devlet olarak, yürütme olarak 'Biz bunu kabul edemeyiz' diyerek bu tazminat komisyonunda bu anlamda vatandaşımızın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapacağız.

İMAR, GÖÇMEN, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

İmar davaları, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile ekonomi, çevre ve bilişim gibi alanlarda ihtisaslaşma çalışmalarımız devam edecek.

MÜLKİYET HAKKINA ÖNCELİK

Vatandaşımızın mülkiyet hakkını ilgilendiren tüm davaları, ivedi yargılama kapsamına alacağız.