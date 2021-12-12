Başkan Erdoğan duyurmuştu yeni yargı paketinin detayları netleşiyor! Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şiddet gören kadına avukat ve adli yardım kolaylığı sağlanmasına, nefret suçlarının ayrı bir madde olarak düzenlenmesiine, vatandaşın mahkeme mahkeme dolaşmasının önüne geçilmesine dönük düzenlemelerin yer alacağını belirtti. TBMM Genel Kurulu Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken Gül, yeni yargı paketinde yer alacak konu başlıklarını şöyle anlattı:
MAĞDURİYETİ DEVLET GİDERECEK
Uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden bakanlığımız nezdinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getireceğiz. Yani davası çok uzun sürdüğü için mağdur olan vatandaş bir daha 'Ben mağdur oldum, tazminat almak için mahkemeye başvurmak zorunda kalıyorum' demeyecek. Mahkemeden kaynaklı bir eğer uzama, makul süre aşıldıysa devlet olarak, yürütme olarak 'Biz bunu kabul edemeyiz' diyerek bu tazminat komisyonunda bu anlamda vatandaşımızın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapacağız.
İMAR, GÖÇMEN, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
İmar davaları, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile ekonomi, çevre ve bilişim gibi alanlarda ihtisaslaşma çalışmalarımız devam edecek.
MÜLKİYET HAKKINA ÖNCELİK
Vatandaşımızın mülkiyet hakkını ilgilendiren tüm davaları, ivedi yargılama kapsamına alacağız.
HAKSIZ ADLİ KONTROLE TAZMİNAT
Haksız adli kontrol tedbirleri yönünden de tazminat imkânı getirilmesine yönelik bir çalışmamız olacak.
ŞİDDET MAĞDURU KADINA ADLİ YARDIM KOLAYLAŞACAK
Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi ve adli yardımdan yararlanma koşullarını kolaylaştıracağız. Israrlı takip suç haline getirilecek.