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    • 10.12.2021 16:37
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    Kanuni sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testine başladı

    Kanuni sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testine başladı. Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.

    Kanuni sondaj gemisi yeni görevinde

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kanuni, Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı." ifadesi kullanıldı.

    Gemi, 7 Aralık'ta Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamlamıştı.

    Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.



    ÜRETİMİ YAPTIKÇA DOĞAL GAZI MİLLETİMİZLE PAYLAYACAĞIZ"
    Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Erdoğan, "Biz iktidara geldiğimizde kiralama yöntemi ile bu işi yürütüyorduk ama para vermiyorduk. 'Bulursanız doğal gazı bunu yüzde 50, yüzde 50 paylaşırız' diyorduk. Sondaj çalışmaları, sismik çalışmaları yapılıyordu ama bir sonuç alınamıyordu. Biz kendimiz bu adımı attık. Berat Bey'in Enerji Bakanı olduğu dönemde 2 tane sismik araştırma gemisi ve sondaj gemileri aldık. Gemilerimizin sayısı 5'e çıktı. Şimdi 6. gemimize sondaj gemisi olarak kavuştuk. Bunlarla Karadeniz, Akdeniz'de çalışmalarımızı yoğun ve özgüvenli yapmış olacağız. Bu birilerini rahatsız ediyor.



        2022 yılı içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarının bitmesini planlıyoruz. Hedef bu. Bir taraftan da deniz tabanı üretim sistemleri ile kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi için tüm çalışmaları 2022 yılının ilk yarısında başlatmayı öngörüyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz. İkinci fazın tamamlanmasının ardından açılacak kuyu sayısına bağlı olarak bu rakam 40 milyon metreküpe çıkacak. Yeni müjdeler için ekiplerimiz hem arama hem de sondaj faaliyetleri ile bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Olumlu netice aldıkça müjdeleri milletimizle paylayacağız. Üretimi yaptıkça doğal gazı milletimizle paylayacağız"         dedi.

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