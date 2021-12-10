Kanuni sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testine başladı

ÜRETİMİ YAPTIKÇA DOĞAL GAZI MİLLETİMİZLE PAYLAYACAĞIZ"
Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Erdoğan, "Biz iktidara geldiğimizde kiralama yöntemi ile bu işi yürütüyorduk ama para vermiyorduk. 'Bulursanız doğal gazı bunu yüzde 50, yüzde 50 paylaşırız' diyorduk. Sondaj çalışmaları, sismik çalışmaları yapılıyordu ama bir sonuç alınamıyordu. Biz kendimiz bu adımı attık. Berat Bey'in Enerji Bakanı olduğu dönemde 2 tane sismik araştırma gemisi ve sondaj gemileri aldık. Gemilerimizin sayısı 5'e çıktı. Şimdi 6. gemimize sondaj gemisi olarak kavuştuk. Bunlarla Karadeniz, Akdeniz'de çalışmalarımızı yoğun ve özgüvenli yapmış olacağız. Bu birilerini rahatsız ediyor.