Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 bütçe görüşmeleri Milli Savunma, Adalet ve Tarım ve Orman Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti.
MAHKEMEYE GİTMEDEN TAZMİNAT HAKKI
Adalet Bakanı Gül Abdulhamit Gül yaptığı konuşmada uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini açıkladı.
Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık." dedi.
Gül ayrıca, "2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." ifadelerini kullandı.
"BU İNSANLAR GEREKSİZ YERE SAVCININ HUZURUNA ÇIKMADI"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, lekelenmeme hakkına ilişkin olarak, "2017 yılında (Ceza Muhakemeleri Kanunu) CMK'da yaptığımız lekelenmeme hakkına ilişkin değişiklik, insan onurunu el üstünde tutmamızın en etkili araçlarından biridir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar 482 bin ihbar hiç işleme konulmadı. Ve bundan bu vatandaşlarımızın kendilerinin bile haberi olmadı. Yani 482 bin vatandaşımızın evine, işyerine, devlet memuru ise dairesine, işçiyse fabrikasına kolluk gitmedi, bu insanlar gereksiz yere savcının huzuruna çıkmadı. Biz bu düzenlemeyi getirmeseydik, binlerce vatandaşımız haksız ve mesnetsiz isnada maruz kalacak, yargı da şahsi husumetlere ya da kişisel çekişmelere alet edilecekti" ifadelerini kullandı.
Gül, şöyle konuştu: "Geçmişte FETÖ'cülerin delil tezgahlarıyla, tapelerle, kasetlerle, şantajlarla itibar suikastlarına, haysiyet cellatlığına nasıl soyunduklarını, bu amaçla hukuku nasıl kullandıklarını hepimiz hatırlıyoruz. Biz bu zihniyete de bir daha asla meydan vermeyecek bir hukuk sistemi için çalışıyoruz. Örneğin, iddianamelerde iddia konusu olaydan başka özel hayat konularına girilmesini yasakladık. 'Vatandaşımıza güven esastır' ilkesi gereğince, taahhütle serbest kalma imkânı da, vatandaşımızın itibar, onur ve haysiyetini korumaya yönelik reformlarımızdan biridir. Bu kapsamda, sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelden, havaalanından yakalama gibi işlemlere son verdik. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021 tarihinden bu yana sadece 5 ayda 11 bin 67 vatandaşımız taahhüt vererek serbest kalmıştır. İftiharımız İstanbul Havalimanı'na bir adliye kurduk. Hizmetin verilmeye başlandığı 11 Şubat 2020 tarihinden bugüne 14 bin 200 vatandaşımız bu kolaylıktan yararlandı."