Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cuma hutbesi: Dijital ortamlarda güzel ahlakı muhafaza edemedik

Ali Erbaş, merasimin ardından Ulu Cami'de Cuma namazını kıldırdı. Erbaş, verdiği cuma hutbesinde, "Ashab-ı Kiram'dan birisi güzel bir vadiden geçiyormuş. Vadideki suyun tadı çok hoşuna gitmişti. Manzaradan da oldukça etkilenmişti. 'İnsanlardan uzaklaşıp şu vadiye yerleşsem' diye düşündü. Resûlullah'a giderek niyetini açıkladı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ona böyle bir şey yapmamasını söyledi. İnsanlarla omuz omuza verip Allah yolunda mücadele etmenin, evinde tek başına yıllarca ibadet etmekten daha faziletli olduğunu buyurdu. İslam'ı hakkıyla yaşamak hem Allah'a karşı görevleri yerine getirmek hem de insanlarla ilişkilerde dinin hayat yüklü mesajlarını rehber edinmekten geçer. Toplumdan kopmak, yalnızlaşmak, bencil ve bireysel hayatı tercih etmek asla doğru değildir. Nitekim namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadetlerin temelinde, Allah'a karşı sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice hikmetler vardır" dedi.





"SANAL ALEMİN CAZİBESİNE KAPILIP KENDİMİZİ KAYBETTİK"