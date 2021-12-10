Son dakika: Mahkemeden Osman Kavala hakkında flaş karar!

Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada en son 26 Kasım'da duruşma yapılmış, bu mahkemenin heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatlar tarafından bu karara yapılan itiraz üzerine bu kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Kavala'nın tutukluluk durumunu gözden geçirdi. Bu mahkeme heyeti de tutukluluğun devamı kararının yerinde olduğunu belirterek, Kavala'nın avukatlarınca yapılan itirazı reddetti.

SONRAKİ DURUŞMA 17 OCAK'TA

Kavala'nın bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta yapılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. 2'nci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleşmiş, ardından dava 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.