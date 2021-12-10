Dağlı Kardeşler ve Pitbull çetesine operasyon! Kılıç, bıçak, pompalı tüfek...

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Gebze ve Çayırova İlçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, silahla yaralama, çek ve senet tahsilatı ile tehdit gibi suçlar işledikleri ileri sürülen gruba yönelik takip başlatıldı.
Yapılan takip sonucu bölgede "Dağlı Kardeşler' ile 'Pitbull Çetesi' olarak bilinen gruba yönelik, özel harekât polis ekiplerinin da katıldığı operasyon düzenlendi.
Kocaeli ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.