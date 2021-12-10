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    • 10.12.2021 10:19
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    • 10.12.2021 10:19
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    İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince Anadolu Yakası'nda bazı suçlara karıştığı belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik 3 Aralık’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1’i emniyetten serbest bırakılırken, 20’si adliyeye sevk edildi.

    İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu

    İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince Anadolu Yakası'nda bazı suçlara karıştığı belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, 20'si adliyeye sevk edildi.

    Bu arada, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar, basın mensuplarına sergilendi.

    Şüphelilerin, 18 Kasım'da Çekmeköy'de seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda Ö.E.'nin öldürülmesi olayına karıştıkları ve 19 Kasım'da Ataşehir'de çalıntı araçta bulunan suikast silahları ve mühimmatlarla bağlantılı oldukları tespit edilmişti.

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