Japonya'dan ülkesindeki ABD askerlerine yüzlerce milyar yen desteği

Yeni karara göre yıllık mali destek, Nisan 2022'de başlayacak 2022 mali yılından itibaren karşılanmaya başlanacak ve 5 yıl boyunca sürecek.

Mevcut 2021 mali yıl kapsamlı ev sahibi desteği 201,7 milyar yen (1,79 milyar dolar) olarak kayda geçmişti.

Kyodo ajansı, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri karşısında Japonya'nın ABD ile sürdürdüğü güvenlik ittifakını güçlendirmesini "kaçınılmaz" olarak nitelemişti.

İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.