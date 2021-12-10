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    • 10.12.2021 14:00
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    Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

    Son dakika haberleri... Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 20 Mart'ta Akdeniz ilçesinde HDP'nin organize ettiği nevruz etkinliğinde yasa dışı slogan attıkları ve terör örgütünü çağrıştıran bez parçalarını taşıyarak propaganda yaptıkları tespit edildi.

    Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın Suriye'deki üyelerinin kentte olduğu bilgisini aldı. Ekipler, örgüt üyelerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip, kimliklerini belirledi.

    Şüphelilerin, Mersin'e geldikleri, 20 Mart'ta Akdeniz ilçesinde HDP'nin organize ettiği nevruz etkinliğinde yasa dışı slogan attıkları ve terör örgütünü çağrıştıran bez parçalarını taşıyarak propaganda yaptıkları tespit edildi.

    Şüphelileri yakalamak için ekipler, kent merkezi ile Tarsus ilçesinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı, 3'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Güncel Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
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