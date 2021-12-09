10 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Malbora, Parliament, Muratti, Camel güncel fiyat listesi!

Dünden bu yanan gündemde düşmeyen konular arasında yer alan sigara fiyatları Sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtını merak ettirdi. Tüm illerden sigara kullanan vatandaşlar sosyal medyada zam iddiaları ile karşılaşırken bir yandan da sigara fiyatları güncel fiyat listesini araştırarak karşılaştırma yapmak istiyor. Peki 9 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Malbora, Parliament, Muratti, Camel gibi daha pek çok çeşidin güncel fiyat listesini haberimizde derledik. Tiryakiler bundan sonra sigara fiyatlarını ne kadar olarak satışta görecek?
9 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?
Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. İşte güncel fiyat listesi;
10 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL