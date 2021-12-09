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    • Güncel
    • 10.12.2021 08:18
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    • 10.12.2021 08:18
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    10 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Malbora, Parliament, Muratti, Camel güncel fiyat listesi!

    Sigaraya zam geldi mi? 10 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Malbora, Parliament, Muratti, Camel güncel fiyat listesi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tiryakiler dünden bu yana sigaralarda fiyat artışı olup olmadığını, zam yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Philip Morris grubunda zam iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bu durumun gerçekten bir iddia olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    10 Aralık sigara fiyatları ne kadar?

    Dünden bu yanan gündemde düşmeyen konular arasında yer alan sigara fiyatları Sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtını merak ettirdi. Tüm illerden sigara kullanan vatandaşlar sosyal medyada zam iddiaları ile karşılaşırken bir yandan da sigara fiyatları güncel fiyat listesini araştırarak karşılaştırma yapmak istiyor. Peki 9 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Malbora, Parliament, Muratti, Camel gibi daha pek çok çeşidin güncel fiyat listesini haberimizde derledik. Tiryakiler bundan sonra sigara fiyatlarını ne kadar olarak satışta görecek?

    9 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. İşte güncel fiyat listesi;

    10 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

    L&M: 15,50 TL

        JTI

        Winston Slender: 16 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

        Winston: 17 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

        Camel Slender: 15,50 TL

        Camel: 16 TL

        Monte Carlo Slender: 15,50 TL

        Monte Carlo: 15,50 TL

        LD: 15,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Güncel 10 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Malbora, Parliament, Muratti, Camel güncel fiyat listesi!
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