10 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Malbora, Parliament, Muratti, Camel güncel fiyat listesi!

Dünden bu yanan gündemde düşmeyen konular arasında yer alan sigara fiyatları Sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtını merak ettirdi. Tüm illerden sigara kullanan vatandaşlar sosyal medyada zam iddiaları ile karşılaşırken bir yandan da sigara fiyatları güncel fiyat listesini araştırarak karşılaştırma yapmak istiyor. Peki 9 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Malbora, Parliament, Muratti, Camel gibi daha pek çok çeşidin güncel fiyat listesini haberimizde derledik. Tiryakiler bundan sonra sigara fiyatlarını ne kadar olarak satışta görecek?