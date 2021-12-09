Google, 2021’in en çok arananlarını açıkladı!

Teknoloji devi Google, en çok kullanılan arama motoru olarak tarihe geçti. Günde 3.5 milyar aramanın yapıldığı Google, herkese merak ettiği sorunun cevabını verdi! Yeni yıla sayılı günler kala da dünyada ve Türkiye'de 2021 yılında en çok yapılan aramaları listeledi. Öyle ki bu yıl en çok aranan ne COVİD-19 salgını ne de milyarderlerin toplam servetiydi... Herkes, kendi servetinin peşine düşerek kripto paraları merak etti! 2021 yılında dünya genelinde en çok aranan kelime 'Bitcoin'di. Ayda ortalama 24.7 milyon kişi bu kripto paranın son durumunu Google'dan öğrendi! Türkiye'deki en çok aranan kelimelerse şöyleydi:
İÇERİSİNDE 'NASIL GEÇER' OLAN ARAMALAR
Burun akıntısı nasıl geçer?
Grip nasıl geçer?
Öksürük nasıl geçer?
Arpacık nasıl geçer?
Pişik nasıl geçer?
İÇERİSİNDE 'NASIL?' GEÇEN ARAMALAR:
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