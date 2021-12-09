Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Google, 2021’in en çok arananlarını açıkladı!

    Google, 2021’in en çok arananlarını açıkladı! Öyle ki bu yıl milyarlarca insan internette servet avına çıktı! En çok kripto paralar sorgulandı. Listenin başındaysa Bitcoin ve Ethereum vardı.

    Parama motoru!

    Teknoloji devi Google, en çok kullanılan arama motoru olarak tarihe geçti. Günde 3.5 milyar aramanın yapıldığı Google, herkese merak ettiği sorunun cevabını verdi! Yeni yıla sayılı günler kala da dünyada ve Türkiye'de 2021 yılında en çok yapılan aramaları listeledi. Öyle ki bu yıl en çok aranan ne COVİD-19 salgını ne de milyarderlerin toplam servetiydi... Herkes, kendi servetinin peşine düşerek kripto paraları merak etti! 2021 yılında dünya genelinde en çok aranan kelime 'Bitcoin'di. Ayda ortalama 24.7 milyon kişi bu kripto paranın son durumunu Google'dan öğrendi! Türkiye'deki en çok aranan kelimelerse şöyleydi:

    İÇERİSİNDE 'NASIL GEÇER' OLAN ARAMALAR
    Burun akıntısı nasıl geçer?
    Grip nasıl geçer?
    Öksürük nasıl geçer?
    Arpacık nasıl geçer?
    Pişik nasıl geçer?

    İÇERİSİNDE 'NASIL?' GEÇEN ARAMALAR:
    HES kodu nasıl alınır?
    Aşı randevusu nasıl alınır?
    Aşı kartı nasıl alınır?
    Tam kapanma nasıl olacak?
    Su diyeti nasıl yapılır?

    EN ÇOK ARANAN YEMEK TARİFLERİ
    Güllaç tarifi
    Soğuk baklava tarifi
    Taco tarifi
    Tulumba tatlısı tarifi
    Sufle tarifi tencerede

    EN ÇOK ARANAN iSİMLER
    Mesut Özil
    Ebrar Karakurt
    Mahmut Özer
    Burak Elmas
    İrfan Can Kahveci

    EN ÇOK ARANANLAR
    EBA giriş
    Squid Game
    AÖL (Açıköğretim Lisesi)
    Mesut Özil
    Elmalı davası

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li belediyeler borç batağında!
    Haberler Güncel Google, 2021’in en çok arananlarını açıkladı!
        SON DAKİKA