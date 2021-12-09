Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’den Sedat Peker iddiasına 5 kuruşluk dava!

Ünlü bir döner firmasının ortaklarından olan Emrah Sarıtaş, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sarıtaş Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede Sedat Peker Suç Örgütü davasının mağdurlarından olduğunu belirterek, Volkan Demirel'in söz konusu örgüte yardım ve yataklık ettiğini iddia etmişti. Dilekçede Demirel'in, örgüt üyesi olmak suçundan tutuklu olan Eren Sarıtaş ile birlikte hareket ederek örgütün yağma suçu ile elde ettiği malları sakladığını iddia etmişti.
İDDİALARA CEVAP VERİLDİ
Savcılığa verilen bu dilekçenin ardından harekete geçen Volkan Demirel, avukatı Mahir Işıkay aracılığıyla Emrah Sarıtaş, Eda Sarıtaş, Musa Sezgin Alp, Regaip Demirbaş ve Zeynep Karagöz hakkında manevi tazminat davası açtı. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Emrah Sarıtaş'ın ifadesinde birden fazla iftira olduğu belirtilerek bu iftiralara da cevap verildi.
"İDDİALAR UYDURMADIR"
Şüpheli Eser Sarıtaş'ın sanat eserlerini Volkan Demirel'e teslim ettiği iddiasının uydurma olduğu belirtilen dilekçece, "Müvekkil Volkan Demirel uzun yıllar sanata aşık, gönül vermiş bir insandır ve koleksiyonerdir. Elinden geldiğince takip ettiği, beğendiği, hayran olduğu sanatçıların eserlerini satın almaktadır" denildi.