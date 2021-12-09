Güncel sigara fiyatları 2021 kaç TL? Sigara zammı 2021 son dakika! İşte Kent, Winston, Tekel 2000 güncel sigara fiyatları

Tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sigara zammı 2021 son dakika araştırmalarını hızlandırdı. Tiryaki olan vatandaşların sosyal medyada dolaşan zam iddialarıyla adeta yıkıldı ve hemen resmi açıklamaları araştırmaya başladı. Peki gerçekten sigara zammı yapıldı mı? Güncel sigara fiyatları 2021 kaç TL? İşte Kent, Winston, Tekel 2000 güncel sigara fiyatları kaç TL'den satılıyor? Philip Morris grubuna zam geldi mi? İşte 9 Aralık güncel sigara fiyatı…