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    • Güncel
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    • 10.12.2021 08:17
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    Güncel sigara fiyatları 2021 kaç TL? Sigara zammı 2021 son dakika! İşte Kent, Winston, Tekel 2000 güncel sigara fiyatları

    Sigara zammı 2021 son dakika! Güncel sigara fiyatları 2021 kaç TL? İşte Kent, Winston, Tekel 2000 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıl öncesinde sigara fiyatlarının arttığına yönelik sosyal medyada iddialarla karşılaşan vatandaşlar hemen bunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Tiryakileri oldukça üzen bu gelişmeyle birlikte 9 Aralık itibariyle sigara fiyatlarının ne kadardan satışa sunulacağı merak edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Güncel sigara fiyatları 2021 kaç TL?

    Tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sigara zammı 2021 son dakika araştırmalarını hızlandırdı. Tiryaki olan vatandaşların sosyal medyada dolaşan zam iddialarıyla adeta yıkıldı ve hemen resmi açıklamaları araştırmaya başladı. Peki gerçekten sigara zammı yapıldı mı? Güncel sigara fiyatları 2021 kaç TL? İşte Kent, Winston, Tekel 2000 güncel sigara fiyatları kaç TL'den satılıyor? Philip Morris grubuna zam geldi mi? İşte 9 Aralık güncel sigara fiyatı…

    9 ARALIK SİGARA ZAMMI 2021 SON DAKİKA!

    Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. İşte güncel fiyat listesi;

    9 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

    L&M: 15,50 TL

        JTI

        Winston Slender: 16 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

        Winston: 17 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

        Camel Slender: 15,50 TL

        Camel: 16 TL

        Monte Carlo Slender: 15,50 TL

        Monte Carlo: 15,50 TL

        LD: 15,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Güncel Güncel sigara fiyatları 2021 kaç TL? Sigara zammı 2021 son dakika! İşte Kent, Winston, Tekel 2000 güncel sigara fiyatları…
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