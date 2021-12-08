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    • 09.12.2021 08:43
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    • 09.12.2021 08:43
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    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite eğitimlerine büyük katkı sağlayan bursları yakından takip eden öğrenciler şartların uygun olması durumunda başvurularını yapıyor. Peki yükseköğrenim VGM burs sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı!

    Binlerce üniversite öğrencisi tarafından VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere karşılıksız olarak verilen burs miktarı ve sonuçları merak ediliyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere verildiği için aranan şartları taşımak gerekiyor ve ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuçlarına çevrildi. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    VGM yükseköğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

    Sonuçlar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU GELDİ!

    31.10.2021 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü sıkça sorulan sayfasında yer alan; "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorunun cevabı şu şekilde verilmiş:

    "Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir."

        VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

        BURSLAR NASIL ÖDENİR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

        Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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        Haberler Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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