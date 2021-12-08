Son dakika: İstanbul'da organ nakli şebekesine operasyon! Kişi başı 45 bin dolar almışlar

SAHTE AKRABALIK VE DOĞUM BELGELERİYLE ORGAN NAKLİ 45 BİN DOLAR

Detaylı araştırmada, hastanede Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı tespit edildi. Sürdürülen teknik ve fiziki takipte, Filistin ve Ürdün'den organ nakli yapılacak ve organını satacak olan kişileri getirerek, Beylikdüzü'ndeki hastanede ameliyatları yaptıran 4 kişilik şebeke belirlendi.