Son dakika: İstanbul'da organ nakli şebekesine operasyon! Kişi başı 45 bin dolar almışlar

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasadışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlatarak, İstanbul'daki hastanelerin kayıtlarını inceledi. Beylikdüzü'ndeki hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişinin sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı.
SAHTE AKRABALIK VE DOĞUM BELGELERİYLE ORGAN NAKLİ 45 BİN DOLAR
Detaylı araştırmada, hastanede Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı tespit edildi. Sürdürülen teknik ve fiziki takipte, Filistin ve Ürdün'den organ nakli yapılacak ve organını satacak olan kişileri getirerek, Beylikdüzü'ndeki hastanede ameliyatları yaptıran 4 kişilik şebeke belirlendi.