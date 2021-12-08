Okullarda yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB takvimi sömestr, 15 tatil tarihi…

Tüm illerden hem öğrenciler hem de veliler 1. dönem ne zaman bitiyor? Sorusuna yanıt arıyor. 2021-2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre takvimi sömestr, 15 tatil tarihi ne zaman? Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır okullarından uzak kalan öğrenciler 6 Eylül itibaren sınıflarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuştu ve yüzyüze eğitime başladı. Kasım ayında ilk ara tatil yapıldı ve şimdi ise gözler diğer tatillere çevrildi. Peki Okullarda yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm bilgiler…
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.