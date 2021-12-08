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    • 08.12.2021 16:22
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    • 08.12.2021 16:24
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda, Kuvvet ve Ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

    Bakan Akar talimatı verdi!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi.


    Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla bir video konferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

    Açıklamada Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı
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