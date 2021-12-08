Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

DİPLOMATİK TEMASLAR

Toplantıda, Türkiye'nin son bir ay içerisindeki diplomatik temaslarının ele alınması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'ye gelmişti. Bu kritik temasın ardından Başkan Erdoğan, Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz"