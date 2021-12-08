Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den "ASELSAN'ın yabancı yatırımcıya satılacağı" iddialarına yalanlama

Bunun dezenformasyonun bir parçası olduğunu belirten Demir, şöyle devam etti:

"ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çoğunluk hissesine sahip olduğu, yüzde 25'i halka açık bir şirket. Büyük savunma sanayi şirketlerimiz ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN'ın büyük hisseleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN'ın ülkemizde ve çeşitli ülkelerde ortakları ve alt şirketleri var, durum bu. Bu açıklamayı yapma gereği bile bana biraz tuhaf geldi. Tabii ki şunu unutmamak lazım; ASELSAN borsaya, halka açık bir şirket. Şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun da gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur."

Demir, ASELSAN'ın, herhangi bir hareketini yasal olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmek durumunda bulunduğunu dile getirerek, "Bu dezenformasyon meselesi, gerçekten savunma sanayi konusu da lütfen siyasete alet edilmesin, kaç kere söyledik. Yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz, teknoloji ve savunma sanayi alanında çalışmalara devam ediyorlar. Bu arada tabii ortaklıklar yapıyorlar, çeşitli alt şirketler kuruyorlar, normal profesyonel şirketlerin çalışması gerektiği gibi çalışıyorlar." ifadeleri kullandı.