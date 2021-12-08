Para almak için devleti kötüledi! ‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı

"BİR KÜPE BİR YÜZÜK İÇİN..."

Son örnek İstanbul'dan. Geçtiğimiz günlerde dolaşıma sokulan bir videoda, ismi Yaşar Taşlıçay olduğu öğrenilen vatandaş, sokak röportajı esnasında söz alarak "Bir yüzük bir küpe için benim hanımın boğazını kestiler. Bu adam dört sene sonra bugün tahliye oldu. Nerede bu devlet?" demişti.