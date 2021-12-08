Bakan Kasapoğlu muhalefete sert çıktı: Bu çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın, online olun

"SİZE ONLİNE OLMAYI TAVSİYE EDİYORUM"

Muhalefete, "Çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın" diye seslenen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Ben size online olmayı tavsiye ediyorum. Bu çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın. Online olun, sonra milletimizle, gençlerimizle aynı frekansı paylaşın. Bundan başka çözüm yok. Yoksa milletimizi anlayamazsınız. Düşünce hürriyeti, özgürlükler… Bunların önünü biz açtık. Sizin zamanınızda ayrımcılık vardı. 'Senin başın kapalı giremezsin, sen geçme sen kal' diyorlardı. Siz ayrıştırırsınız, biz birleştiririz. Siz inkar edersiniz, biz ihya ederiz. Siz tahrip edersiniz, biz inşa ederiz. Çağrımız şu; gelin bu offline zihniyetten vazgeçin. Gelin online olun, çevrimiçi olun birlikte inşa edelim. Bizim için Batman neyse İzmir o. İzmir neyse Diyarbakır o. Diyarbakır neyse Van o. İstanbul neyse Hakkari o. Bizim tek sevdamız Türkiye."

CHP'YE 'BURS' ELEŞTİRİSİ

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'deki kadar güçlü bir burs altyapısının, dünyanın başka hiç bir ülkesinde olmadığını, üniversite harçlarını AK Parti iktidarının kaldırdığını ifade ederek, "Ondan da mı haberiniz yok? İstanbul'da bursları Cumhurbaşkanımız başlattı. CHP, bursları Anayasa Mahkemesi'ne götürerek kestirdi. Bunu da mı bilmiyorsunuz? Ama işte o Cumhurbaşkanı iktidara geldiğinde dünyanın en güçlü burs alt yapı sistemini kurdu. Şu an itibariyle 650 TL veriyoruz. Onu da yükselteceğiz. Gençlerimiz için her şey feda olsun. Onlar için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız." diye konuştu.