SON DAKİKA! Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de yumruklu kavga

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kavga çıktı. Olay, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın kürsüde konuşma yaparken yaşandı. Aydın'ın Sezgin Baran Kormaz ile ilgili eleştirilerde bulunduğu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahtekarsın" dedi. Bunun üzerine Erkan Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu ile sözlü sataşmaya girdi. Tartışma yumruklu kavgaya döndü. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Kavga üzerine oturuma ara verildi.

MECLİS'TE YUMRUKLU KAVGA

A Haber canlı yayınına katılan muhabir Murat Sekban gelişmeleri aktardı. Sekban, "Plan ve Bütçe için görüşmeler Genel Kurul aşaması bugün 3. gününde. İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 bütçeleri Genel Kurul'da görüşülüyor. Saat 11.00'de görüşmeler başlamıştı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika geçmişti kürsüde. CHP'li Erkan Aydın vardı. Onun konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP sıraları arasında bir sözlü atışma yaşandı. Bunun üzerine AK Parti sıralarından da sesler yükselince, gerilim yumruklaşmaya kadar gitti. Meclis Başkanvekili Sadi Bilgiç de oturuma 15 dakika ara verdi. Şu anda o ara içerisindeyiz. Henüz Genel Kurul toplanmış değil." dedi.

Ayrıntılar geliyor...