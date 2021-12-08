Küfürle mizah yapan Hasan Can Kaya'ya Nihat Genç sert tepki gösterdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip...

Kaya, bir seyircinin "Babamla her hafta seni seyretmeyi çok seviyoruz. Ne zaman izlesem babam 'Naz var ya bu adam çok p.ç bir adam' diyor" sözlerine yine küfürle yanıt verdi.

YOKLUK, SEFALET, SAPIKLIK DİPLERDE

Söz konusu diyaloğa Twitter'dan tepki gösteren gazeteci yazar Nihat Genç, Hasan Can Kaya'nın 'mizah' anlayışını eleştirerek şunları söyledi: