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    • 08.12.2021 18:38
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    Küfürle mizah yapan Hasan Can Kaya'ya Nihat Genç sert tepki gösterdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip...

    Belaltı mizahla küfürlü şakalar yapan Hasan Can Kaya'nın seyirciyle girdiği +18 diyaloglara gazeteci Nihat Genç sert tepki gösterdi. Genç, Twitter hesabından komedyen Hasan Can Kaya'nın programından bir video yayınlayarak "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" dedi. Yeni bir paylaşım daha yapan Genç, Kaya'nın kendisini arayarak tepki gösterdiğini ve küfür ettiğini açıkladı. Genç, "Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım" dedi.

    Hasan Can Kaya’ya Nihat Genç sert tepki gösterdi

    Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli programı yapan Hasan Can Kaya'nın Youtube'da yayınladığı son video sosyal medyanın gündeminde.

    KÜFÜRLÜ MİZAH

    'Konuşanlar 44. Bölüm Shot' isimli videoda Hasan Can Kaya'nın seyirciyle girdiği küfürlü diyalog dikkat çekiyor.

    Kaya, bir seyircinin "Babamla her hafta seni seyretmeyi çok seviyoruz. Ne zaman izlesem babam 'Naz var ya bu adam çok p.ç bir adam' diyor" sözlerine yine küfürle yanıt verdi.

    YOKLUK, SEFALET, SAPIKLIK DİPLERDE

    Söz konusu diyaloğa Twitter'dan tepki gösteren gazeteci yazar Nihat Genç, Hasan Can Kaya'nın 'mizah' anlayışını eleştirerek şunları söyledi:

        "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!"

        BEN DE ONA YAPIŞTIRDIM...

        Paylaşımın ardından Hasan Can Kaya, Genç'i telefonla aradı.

        Nihat Genç o görüşmeyi şöyle anlattı:

        "Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi.

            Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım."
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            Haberler Güncel Küfürle mizah yapan Hasan Can Kaya'ya Nihat Genç sert tepki gösterdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip...
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