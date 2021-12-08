Küfürle mizah yapan Hasan Can Kaya'ya Nihat Genç sert tepki gösterdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip...

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli programı yapan Hasan Can Kaya'nın Youtube'da yayınladığı son video sosyal medyanın gündeminde.
KÜFÜRLÜ MİZAH
'Konuşanlar 44. Bölüm Shot' isimli videoda Hasan Can Kaya'nın seyirciyle girdiği küfürlü diyalog dikkat çekiyor.
Kaya, bir seyircinin "Babamla her hafta seni seyretmeyi çok seviyoruz. Ne zaman izlesem babam 'Naz var ya bu adam çok p.ç bir adam' diyor" sözlerine yine küfürle yanıt verdi.
YOKLUK, SEFALET, SAPIKLIK DİPLERDE
Söz konusu diyaloğa Twitter'dan tepki gösteren gazeteci yazar Nihat Genç, Hasan Can Kaya'nın 'mizah' anlayışını eleştirerek şunları söyledi: