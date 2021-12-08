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    • Güncel
    • 08.12.2021 10:48
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    • 08.12.2021 10:48
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    8 Aralık Kabine Toplantısı sonuçları! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Fahiş fiyatlar, Omicron varyantı, koronavirüste son durum...

    Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Kabine öncesinde milyonlarca kişinin merak ettiği asgari ücret hakkında son aşamalar toplantının en önemli maddelerden biri olacak. Aynı zamanda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlar ve Omicron varyantı da Kabine'nin gündem başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları, sonuçları neler? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
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    Tüm Türkiye bugün yapılacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuçları merak ediyor. Bugün ele alınacak gündem başlıklarında, 2022 asgari ücret zammı, Omicron varyantı, gıdadaki fahiş fiyatlar, döviz kurundakli artış gündem maddeleri olacak. Peki, 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları nedir? 2022 asgari ücret zammı kaç TL olacak? İşte tüm gelişmeler...

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki Kabine toplantısına başkanlık edecek. Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

    Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek. Toplan saat 15.00'te Beştepe'de başlayacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

    GÜNDEMDE YENİ ASGARİ ÜCRET VAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

    Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak.

        OMİCRON VARYANTI

        Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.
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        Haberler Güncel 8 Aralık Kabine Toplantısı sonuçları! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Fahiş fiyatlar, Omicron varyantı, koronavirüste son durum...
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