8 Aralık Kabine Toplantısı sonuçları! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Fahiş fiyatlar, Omicron varyantı, koronavirüste son durum...

OMİCRON VARYANTI

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.