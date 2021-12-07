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    • 07.12.2021 11:49
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    • 07.12.2021 11:52
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    Yemeksepeti son dakika çöktü mü, ne oldu, teknik arıza nedir? Yemeksepeti'ne neden girilmiyor?

    Yemeksepeti uygulaması açılmıyor. Bu anlamda son dönemde emniyet açığı haberleri ve kullanıcı verilerini çaldırdığı iddiaları ile gündemi sarsan Yemeksepeti'ne bugün girmeye çalışan kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Bunun üstüne internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri de Yemeksepeti'ne niçin girilmiyor? Yemeksepeti çöktü mü, ne oldu, teknik bozukluk nedir? Soruları oldu. İşte o soruların cevapları....

    takvim.com.tr
    Yemeksepeti son dakika çöktü mü, ne oldu, teknik arıza nedir?

    Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren çevrimiçi yemek sipariş programı Yemeksepeti, bugün siteye girmeye çalışan kullanıcılarını hata mesajıyla baş kafaya bıraktı. Peki Yemeksepeti'ne niçin girilmiyor? Yemeksepeti çöktü mü, ne oldu, teknik bozukluk nedir? Cevaplara haberimizde yer verdik...

    YEMEKSEPETİ'NE NEDEN GİRİLMİYOR?

    Bugün itibariyle Yemeksepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar "Sistemde teknik bir sorun oluştu, teknik ekibimi bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede bozukluğu çözüp aranız döneceğiz. Sabrınız amacıyla teşekkürler" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

    Öte yandan program üzerinden giriş gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar da "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra yine deneyin." uyarısı ile karşılaştı.

    Bazı vatandaşlar ise Yemeksepeti'nde yaşanan bu sıkıntının sitede yer alan birtakım emniyet açığı ve eksikleri giderebilmek adına oluşturulan hata iyileştirmeleri olarak yorumladı. Son dönemde emniyet manasında çoğu olumsuz haberle kullanıcının karşısına çıkan Yemeksepeti'nin bu yönde geliştirmeler yaptığı düşünülüyor.

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    Haberler Güncel Yemeksepeti son dakika çöktü mü, ne oldu, teknik arıza nedir? Yemeksepeti'ne neden girilmiyor?
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