Yemeksepeti son dakika çöktü mü, ne oldu, teknik arıza nedir? Yemeksepeti'ne neden girilmiyor?

YEMEKSEPETİ'NE NEDEN GİRİLMİYOR?

Bugün itibariyle Yemeksepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar "Sistemde teknik bir sorun oluştu, teknik ekibimi bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede bozukluğu çözüp aranız döneceğiz. Sabrınız amacıyla teşekkürler" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Öte yandan program üzerinden giriş gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar da "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra yine deneyin." uyarısı ile karşılaştı.

Bazı vatandaşlar ise Yemeksepeti'nde yaşanan bu sıkıntının sitede yer alan birtakım emniyet açığı ve eksikleri giderebilmek adına oluşturulan hata iyileştirmeleri olarak yorumladı. Son dönemde emniyet manasında çoğu olumsuz haberle kullanıcının karşısına çıkan Yemeksepeti'nin bu yönde geliştirmeler yaptığı düşünülüyor.