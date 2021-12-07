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    • 07.12.2021 15:22
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    • 07.12.2021 15:24
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    ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ALES 3 sınav itiraz nasıl, kaç gün içinde yapılır? ALES sonucu nasıl öğrenilir?

    Gündemde yoğun bir şekilde ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. ÖSYM’nin 21 Kasım’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları merakla bekleniyordu ve açıklandı. Bu gelişme üzerine puan hesaplama yapılırken bir yandan da ALES sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM ALES 3 sınav itiraz nasıl, kaç gün içinde yapılır? Sorgulamaları yapılır oldu. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

    ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ALES 3 sınav itiraz nasıl, kaç gün içinde yapılır? ALES sonucu nasıl öğrenilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklanınca araştırmalar da hız kazandı. ALES sonuçları, puan hesaplama ve sınav itirazına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

    Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

    Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        ALES 3 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

        ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ALES SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

        ALES sınav sonuçlarına ve sınav esnasından gerçekleşen olumsuz bir duruma itiraz etmek isteyen adaylar için ÖSYM ALES kılavuzunda izlemesi gereken yol belirlenmiştir. ALES sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 IBAN numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekiyor.
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        Haberler Güncel ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ALES 3 sınav itiraz nasıl, kaç gün içinde yapılır? ALES sonucu nasıl öğrenilir?
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