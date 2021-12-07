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    • 07.12.2021 15:03
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    Son dakika: Konya'da kum fırtınası! Yollar trafiğe kapatıldı!

    Son dakika haberleri... Konya-Aksaray ve Konya-Ankara karayolu, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştü. Yol çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.

    Konya’da kum fırtınası! Yollar trafiğe kapatıldı!

    Konya'da bazı bölgelerde oluşan kum fırtınası nedeniyle, kenti Aksaray ve Ankara'ya bağlan yollar kapatıldı.

    Bölgede sabahtan itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafiği olumsuz etkiledi. Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

    İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı.

    Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.

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