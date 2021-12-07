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    • 07.12.2021 13:24
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    • 07.12.2021 13:31
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    Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine'de gündem ekonomi! Döviz kurları ve asgari ücret masada

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak. Toplantıda, döviz kurundaki hareketliliği, stokçularla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama da değerlendirilecek. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak.

    Kabine Toplantısında gündem ekonomi

    Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

    Kabine, ağırlıklı olarak ekonomi gündemi ile toplanacak.

    Başkan Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

    Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek

    Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

    Başkan Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

    YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE
    Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak iyileştirme de toplantıda ele alınacak.

    "OMİCRON VARYANTI" İLE İLGİLİ TEDBİRLER MASADA OLACAK
    Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.

    Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine'de gündem ekonomi! Döviz kurları ve asgari ücret masada
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