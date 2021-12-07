CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor: "Ankara'da muz hayali yerine gerçek hizmet istiyoruz"

"Köylerdeki evlerin hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız elektrik ve su parası ödemesin" diyen Mansur Yavaş bu yönde de hiçbir adım atmadı. Başkan Yavaş, gerçekleştirmediği vaatleri bir yana, Büyükşehir'in yıllardır Başkentin uzak ilçe ve köylerine verdiği hizmetleri ve hizmet araçlarını da geri çekiyor. Ankara'nın en uzak bölgelerinden Çamlıdere, Kızılcahamam'dan sonra bir çığlık da Kahramankazan'dan geldi. Daha önce Büyükşehir tarafından hibe edilen hizmet araçlarını geri çekti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Mansur Yavaş'a ateş püskürdü.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz konuştu: "Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından, büyükşehir belediyesince daha önce ilçe belediyelerinin kullanımına tahsis edilen hizmet araçlarının geri alınmasına ilişkin ironik bir tepki geldi. Oğuz, "Allah Mansur Yavaş'tan razı olsun. Hani bir atasözü vardır, 'Kötü komşu insanı ev sahibi yapar' diye. Biz de bu olaydan sonra fitili ateşledik ve belediyemize 12 adet hizmet aracı kazandırdık" dedi. Oğuz ayrıca, Kahramankazan Belediyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık 10 milyon TL tutarında kazı tahrip bedeli alacağının 2,5 yıldır ödenmediğini belirterek, bu paranın ödenmesi için resmi yazıyla ilgili kuruma başvurduklarını söyledi.
"KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI"
Başkan Oğuz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından, büyükşehir belediyesince daha önce ilçe belediyelerinin kullanımına tahsis edilen hizmet araçlarının geri alınmasını anımsattı. Konunun daha önce de belediye meclisinde gündeme geldiğini ifade eden Oğuz, Yavaş'a hitaben, "Siz burada araçlarla ilgili dediniz ki, 'Arkadaşlar protokollerinizi yazın bunu uzatalım.' Biz de yazdık. Ama sonra bir cevap geldi. Yazıda, 'Büyükşehire ait araçları derhal teslim edin' diye yazıyordu. Biz de teslim ettik. Gıyabında da dedim ki 'Allah razı olsun Mansur Yavaş'tan. Hani bir atasözü vardır ya 'kötü komşu insanı ev sahibi yapar' diye. Biz de fitili ateşledik ve belediyemize 12 adet hizmet aracı aldık. Sonra başka ilçelerden de bu araçları aldınız ve bu araçlar atıl durumda duruyor. Ne olurdu ilçe belediyeleri bu araçları kullansaydı" diye konuştu.
"VERECEĞİZ DEDİNİZ VERMEDİNİZ"
Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 10 milyon TL tutarında kazı tahrip bedeli alacağı olduğunu belirterek, bu tutarın hakları olmasına rağmen geride kalan 2,5 yıllık süreçte kendilerine ödenmediğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bu durumu geçtiğimiz yıl yapılan meclis toplantısında söylediğini anlatan Oğuz, "Geçtiğimiz yıl alt yapı alacakları için size ricada bulunmuştum. Siz de 'vereceğiz başkanım' dediniz. Sonra iki ay içerisinde 1 milyon 200 bin TL ödediniz, fakat sonrasında bir ödeme olmadı. Kahramankazan Belediyesi'nin şu anda altyapı alacağı 10 milyon TL. Burada ilgililerinden peşin olarak tahsil edilmiş bir paradan bahsediyoruz. Kanun gereği bu para Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına giriyor. Siz de bu parayı distribütör gibi hakkı olan ilçelere dağıtmakla mükellefsiniz. Kanun gereği de 15 gün içinde dağıtmanız gerekiyor. Bize proje getirin diyorsunuz ya, bırakın projeyi hakkımız olan parayı bile ödemiyorsunuz. 17 milyar TL'lik bütçenin içerisinde küçücük bir rakamdan bahsediyoruz. Onu bile ödemiyorsunuz. Allah'a hamdolsun biz kendi kaynaklarımızla, kendi gücümüzle bir mücadele veriyoruz. Tesis de kuruyoruz, üretim de yapıyoruz, öz kaynaklarımızı da geliştiriyoruz" diye konuştu. Oğuz, hakları olan bu parayı Büyükşehir Belediyesi'nden alabilmek için ilgili kuruma resmi yazı ile başvurduklarını belirterek, bu parayı önümüzdeki günlerde alacaklarını söyledi.