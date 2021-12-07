CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor: "Ankara'da muz hayali yerine gerçek hizmet istiyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz konuştu: "Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından, büyükşehir belediyesince daha önce ilçe belediyelerinin kullanımına tahsis edilen hizmet araçlarının geri alınmasına ilişkin ironik bir tepki geldi. Oğuz, "Allah Mansur Yavaş'tan razı olsun. Hani bir atasözü vardır, 'Kötü komşu insanı ev sahibi yapar' diye. Biz de bu olaydan sonra fitili ateşledik ve belediyemize 12 adet hizmet aracı kazandırdık" dedi. Oğuz ayrıca, Kahramankazan Belediyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık 10 milyon TL tutarında kazı tahrip bedeli alacağının 2,5 yıldır ödenmediğini belirterek, bu paranın ödenmesi için resmi yazıyla ilgili kuruma başvurduklarını söyledi.

"KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI"

Başkan Oğuz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından, büyükşehir belediyesince daha önce ilçe belediyelerinin kullanımına tahsis edilen hizmet araçlarının geri alınmasını anımsattı. Konunun daha önce de belediye meclisinde gündeme geldiğini ifade eden Oğuz, Yavaş'a hitaben, "Siz burada araçlarla ilgili dediniz ki, 'Arkadaşlar protokollerinizi yazın bunu uzatalım.' Biz de yazdık. Ama sonra bir cevap geldi. Yazıda, 'Büyükşehire ait araçları derhal teslim edin' diye yazıyordu. Biz de teslim ettik. Gıyabında da dedim ki 'Allah razı olsun Mansur Yavaş'tan. Hani bir atasözü vardır ya 'kötü komşu insanı ev sahibi yapar' diye. Biz de fitili ateşledik ve belediyemize 12 adet hizmet aracı aldık. Sonra başka ilçelerden de bu araçları aldınız ve bu araçlar atıl durumda duruyor. Ne olurdu ilçe belediyeleri bu araçları kullansaydı" diye konuştu.