Mevlana haftası ne zaman 2021? Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus törenleri ne zaman ve nerede düzenleniyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aralık ayının ilk günlerinin yaşandığı şu zamanda her yıl olduğu gibi 2021 senesinde de Mevlana haftası tarileri merak edilerek araştırılıyor. Mevlana haftasına özel Şeb-i Arus etkinliklerine dair merak edilen tüm bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.
MEVLANA HAFTASI NE ZAMAN 2021?
Mevlana Haftası her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır. Mevlana'yı daha iyi anlayabilmek için "Mevlana Haftası" kapsamında etkinlikler düzenleniyor. 1 hafta boyunca Mistik Müzik Festivali, konferanslar, semazen gösterileri organize edilerek Mevlana'nın değerleri yaşatılıyor.
MEVLANA TÜRBESİ NEREDE?
17 Aralık 1273'te Konya'da hayata gözlerini yuman Mevlana'nın türbesi günümüzde Konya'dadır. Türbeye her yıl hem yerli hem yabancı turistler ilgi göstermektedir.