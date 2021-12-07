Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!

Başkan Erdoğan'ın savaş açtığı 'stokçuluk' yemeklik yağda kendini göstermeye başladı. Marketlerin 4-5 litrelik yağ rafları boşaldı. Marketler "Toptancılar yağa sınırlama getirdi" ifadelerini kullanırken, toptancılar "Üreticiler yağ vermiyor" iddiasında bulundu.
Yağ sanayicileri ise üretimde sıkıntı olmadığını, arzın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtiyor. Üretici, toptancı, market üçgeninde kaybolan yağların nereye gittiği merak konusu…
ZAM DEĞİL KOTA KOYDU
Yeni Şafak'ta yer alna habere göre, Kur ve enflasyon bahanesiyle stokçuluğa soyunan vurguncular yine iş başında. Üretimde bir sıkıntı olmadığı halde bakkal, market ve zincir marketlerde bazı ürünlerde stokçuluk oluşmaya başladı.
Bu ürünlerin başını yemeklik yağ çekti. Son 1 haftadır marketleri yağ raflarındaki boşluklar dikkat çekti. Zeytinburnu'nda bir market sahibi yağ tedarikçilerinin kota koyduğunu belirtti. Ürünü sınırlı aldıklarını kaydeden esnaf, "Siz nasıl markete girip alışveriş yapıyorsanız biz de tedarikçi firmalara gidip alışverişimizi yapıyoruz. Yağ bulmakta zorlanıyoruz" dedi.
Başka bir markette müdürü şunları söyledi:
"Stok yapma gibi durumumuz yok. Fabrikalar mal vermiyor. Hem fiyat yüksek hem yılbaşını bahane ediyorlar. Bu durumda tedarik etmek kolay ama fiyatlar istikrarsız."
Başakşehir'de bir marketin sahibi ise daha önce toptancıdan istediği kadar ürün alabildiğini ancak son zamanlarda bazen yağ bulamadığını ifade ediyor ve ekliyor: Birileri yağı stokluyor!
FABRİKANIN SATIŞI YOK
Marketlerin, "Toptancılar yağa sınırlama getirdi" iddiasının üzerine Bayrampaşa'da bulunan gıda toptancılarını ziyaret ettik. Fabrikaların yağ satışında bir standart olmadığını belirten esnaf, "Fabrikaların satışları yok. Ürünler yeni geldi. Bir haftada ya da on beş günde gelecek ürün ayda bire düştü. Çok fazla fiyat değiştirdiği için fabrikalar az üretmeye başladı. Fabrika vermeyince satamıyoruz. Fabrikalar sınırlı ürün gönderiyor. Kimseye yüksek satışlar yapamıyorlar. Üretim maliyetindeki fiyat değişiminden dolayı olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandılar.