Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!

ZAM DEĞİL KOTA KOYDU

Yeni Şafak'ta yer alna habere göre, Kur ve enflasyon bahanesiyle stokçuluğa soyunan vurguncular yine iş başında. Üretimde bir sıkıntı olmadığı halde bakkal, market ve zincir marketlerde bazı ürünlerde stokçuluk oluşmaya başladı.

Bu ürünlerin başını yemeklik yağ çekti. Son 1 haftadır marketleri yağ raflarındaki boşluklar dikkat çekti. Zeytinburnu'nda bir market sahibi yağ tedarikçilerinin kota koyduğunu belirtti. Ürünü sınırlı aldıklarını kaydeden esnaf, "Siz nasıl markete girip alışveriş yapıyorsanız biz de tedarikçi firmalara gidip alışverişimizi yapıyoruz. Yağ bulmakta zorlanıyoruz" dedi.