ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli oldu mu? ALES puanı geçerlilik süresi kaç yıl?

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda ALES 2022 sınav tarihi de henüz belli olmadı. Sınav takvimleri genellikle Ocak ayında açıklanıyor. 2022 takviminin yeni yılda adaylarla paylaşılması bekleniyor.