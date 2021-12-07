ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli oldu mu? ALES puanı geçerlilik süresi kaç yıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akademik kariyer hedefleyenlerin 21 Kasım'da ter döktüğü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları ile ilgili tarih bilgisi merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınavının sonuçları 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
ALES SINAVININ SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sonuçları 5 yıl geçerlidir.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından ALES soru ve cevapları açıklandı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.