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    • 07.12.2021 09:14
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    • 07.12.2021 09:19
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    İstanbul'da trafiği kilitleyen çalışma! Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı kilometrelerce trafik oluştu

    Son dakika... İstanbullu güne trafikle başladı. "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda şerit sayısı düşürüldü. Çalışmalar nedeniyle daraltılan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

    İstanbul’da trafiği kilitleyen çalışma!

    İBB ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle Maltepe - Bostancı mevkii D-100 karayolu Kadıköy istikametine kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan 3 şerit olarak gerçekleştirilmeye başlandı. İlk etabının 1 ay süreceği öğrenilen proje çalışmaları sonrası sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yer yer durma noktasına geldi.



    Öte yandan araç sürücülerinin ilerlemekte zorluk yaşadıkları uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi.

    KARA YOLLARINDA SON DURUM
    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

    Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Gölbaşı ayrımı - İncek yolunun 0-1. kilometresinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

    Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

    Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

        Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tünelinin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde yapılacak olan elektrik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle yol 8 Aralık'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım ise servis yolundan gerçekleşiyor.

        Yalova-Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

        Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

        Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

        Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

        Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa (çukur veya hendek kazılırken yan yana çakılan duvar) duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

        Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

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        İstanbul’da trafiği kilitleyen çalışma!
        Haberler Güncel İstanbul'da trafiği kilitleyen çalışma! Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı kilometrelerce trafik oluştu
            SON DAKİKA