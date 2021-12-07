Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede düzenleniyor? Mevlana haftası ne zaman 2021?

Müslüman alemi sabah saatlerinden bu yana Mevlana haftası ne zaman 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Peki Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus törenleri ne zaman ve nerede düzenleniyor? Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümünü ifade eden Şeb-i Arus etkinliklerle her sene anılıyor. Mevlana haftası her yıl belirli tarih aralığını kapsıyor. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak adlandırılan Şeb-i Arus Mevlana haftası hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
MEVLANA HAFTASI NE ZAMAN 2021?
Mevlana Haftası her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır. Mevlana'yı daha iyi anlayabilmek için "Mevlana Haftası" kapsamında etkinlikler düzenleniyor. 1 hafta boyunca Mistik Müzik Festivali, konferanslar, semazen gösterileri organize edilerek Mevlana'nın değerleri yaşatılıyor.
MEVLANA TÜRBESİ NEREDE?
17 Aralık 1273'te Konya'da hayata gözlerini yuman Mevlana'nın türbesi günümüzde Konya'dadır. Türbeye her yıl hem yerli hem yabancı turistler ilgi göstermektedir.