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    • 08.12.2021 08:27
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    • 08.12.2021 08:27
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    Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede düzenleniyor? Mevlana haftası ne zaman 2021?

    Mevlana haftası ne zaman 2021? Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus törenleri ne zaman ve nerede düzenleniyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aralık ayının ilk günlerinin yaşandığı şu zamanda her yıl olduğu gibi 2021 senesinde de Mevlana haftası tarileri merak edilerek araştırılıyor. Mevlana haftasına özel Şeb-i Arus etkinliklerine dair merak edilen tüm bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Şeb-i Arus nedir, ne demek?

    Müslüman alemi sabah saatlerinden bu yana Mevlana haftası ne zaman 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Peki Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus törenleri ne zaman ve nerede düzenleniyor? Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümünü ifade eden Şeb-i Arus etkinliklerle her sene anılıyor. Mevlana haftası her yıl belirli tarih aralığını kapsıyor. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak adlandırılan Şeb-i Arus Mevlana haftası hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    MEVLANA HAFTASI NE ZAMAN 2021?

    Mevlana Haftası her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır. Mevlana'yı daha iyi anlayabilmek için "Mevlana Haftası" kapsamında etkinlikler düzenleniyor. 1 hafta boyunca Mistik Müzik Festivali, konferanslar, semazen gösterileri organize edilerek Mevlana'nın değerleri yaşatılıyor.

    MEVLANA TÜRBESİ NEREDE?

    17 Aralık 1273'te Konya'da hayata gözlerini yuman Mevlana'nın türbesi günümüzde Konya'dadır. Türbeye her yıl hem yerli hem yabancı turistler ilgi göstermektedir.

        MEVLANA KİMDİR?

        Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur.

        Mevlâna'nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında "Bilginlerin Sultanı" unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahâeddin Veled'tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh' den ayrılmak zorunda kalmıştır. Sultânü'I-Ulemâ 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh' den ayrıldı. Mevlana dervişler Sultânü'I-Ulemâ'nın ilk durağı Nişâbur olmuştur. Nişâbur şehrinde tanınmış mutasavvıf Ferîdüddin Attar ile de karşılaştılar. Mevlâna burada küçük yaşına rağmen Ferîdüddin Attar'ın ilgisini çekmiş ve takdirlerini kazanmıştır. Sultânü'I Ulemâ Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kûfe yolu ile Kâbe'ye hareket etti. Hac farizasını yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Lârende'ye (Karaman) geldiler. Karaman'da Subaşı Emir Mûsâ'nın yaptırdıkları medreseye yerleştiler.

        1222 yılında Karaman'a gelen Sultânü'l-Ulemâ ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. Mevlâna 1225 yılında Şerafettin Lala'nın kızı Gevher Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlâna'nın Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlâna bir çocuklu dul olan Kerrâ Hatun ile ikinci evliliğini yaptı. Mevlâna'nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi adlı iki oğlu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geldi. Bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altında idi. Konya'da bu devletin baş şehri idi. Konya sanat eserleri ile donatılmış, ilim adamları ve sanatkârlarla dolup taşmıştı. Kısaca Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu ve Devletin hükümdarı Alâeddin Keykubad idi.

        Alâeddin Keykubad Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti ve Konya'ya yerleşmesini istedi. Bahaeddin Veled Sultanın davetini kabul etti ve Konya'ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostları ile geldiler. Sultan Alâeddin kendilerini Mevlana Celalettin Rumi muhteşem bir törenle karşıladı ve Altunapa (İplikçi) Medresesi'ni ikametlerine tahsis ettiler. Sultânü'l-Ulemâ 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etti. Mezar yeri olarak, Selçuklu Sarayının Gül Bahçesi seçildi. Halen müze olarak kullanılan Mevlâna Dergâhındaki bugünkü yerine defnolundu.
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        Haberler Güncel Şeb-i Arus nedir, ne demek? Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede düzenleniyor? Mevlana haftası ne zaman 2021?
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