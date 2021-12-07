2022 Üç Aylar hangi tarihlerde idrak edilecek? Üç Aylar ne zaman başlıyor? Diyanet Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

Milyonlarca Müslüman vatandaş her gün sıklıkla Üç Aylar ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Aralık ayı yaşanırken 2021 yılının sona ermesine de sayılı günler kaldı ve İslam dünyası için önemi çok büyük olan Üç Aylar'ın 2022 yılında hangi tarihlerde idrak edileceği merak konusu oldu. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini günler takvimini yayınladı mı? Mübarek Üç Aylar Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Üç Aylar'da yapılması gereken ibadetler neler? İşte ayrıntılar…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
2022 KANDİL TARİHLERİ!
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.