Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor? Ehliyet yenileme son tarih ne zaman 2021?

Aralık ayının ilk günleri yaşanırken tüm illerden vatandaşlar Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Yeni yıla az bir zaman kala eski ehliyet belgesini hala değiştirmemiş olanlar için ceza söz konusu oluyor mu? Randevular nereden ve nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ne kadar ücret ödemek gerekiyor, ödemeler hangi bankalara yapılıyor? Ehliyet yenileme yapacak olanların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.