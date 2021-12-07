Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.12.2021 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2021 12:41
    ABONE OL

    CHP'li Tümdeniz Çelebi küfür ve tehdit skandalıyla gündemde! Saldırganlığının nedeni yolsuzluklarının ifşa olması korkusu mu?

    Balıkesir Edremit'te daha önce bir meclis üyesi adayını silahlı adamlarını gönderip dövdüren Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, tehditler savurmaya devam ediyor. CHP'li başkan yardımcısı Çelebi bu kez TDP İl Başkanı Mehmet Akma'yı telefonla arayıp ağza alınmayacak küfürler etti.

    CHP’li Tümdeniz Çelebi

    Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde daha önce bir meclis üyesi adayını silahlı adamlarını gönderip dövdürten Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Tümdeniz Çelebi bu kez TDP (Türkiye Değişim Partisi) Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma'yı telefonla arayıp ağza alınmayacak küfürler etti. Başkan Yardımcısının kendisini arayıp tehdit ettiğini söyleyen Mehmet Akma soluğu emniyette aldı, ses kaydı savcılığa teslim edildi.



    KORKUSUNUN NEDENİ YOLSUZLUKLAR MI?
    İddiaya göre Edremit'te yerel bir gazeteci belediyede yaşanan imar yolsuzluklarını haber yaptı. Edremit Belediyesi'nde İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı olan CHP'li Tümdeniz Çelebi de, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma'yı arayarak, "Bu haberi yapan gazeteciyle ilgili bana belge ver" dedi. Gazeteci hakkında kendisinden belge isteyen Çelebi'yi terslediğini ve kovduğunu söyleyen Akma, bu olaydan sonra başkan yardımcısını kendisine düşman olduğunu belirtti. Çelebi ve Mehmet Akma arasında geçen 21 dakikalık telefon görüşmesi küfür , hakaret ve tehditlerle dolu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mehmet Akma, başkan yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin imar dosyalarında yaptığı yolsuzlukların ortaya çıkmasından korktuğu için saldırganlaştığını öne sürdü.

    İŞTE O KÜFÜR VE HAKARETLER
    Tümdeniz Çelebi'nin aradığı Mehmet Akma telefonu "Alo, buyur" diyerek açtıktan sonra CHP'li Çelebi, "Bana yerini söyle tam olarak neredesin" diye sordu.

    Mehmet Akma: "Ya sen ne ayaksın ya?

    Tümdeniz Çelebi: "Oğlum senin o ayağını g...ne s.... ha. Sen neredesin nerede?

    Akna: Ya sen ne biçim konuşuyorsun öyle küfürler falan.

    Çelebi: Se niye yalan söylüyorsun lan. Neredesin söyle oraya geleceğim.

    Akna: Savcılığa gidiyorum bu ses kayıtlarıyla gel yiyiyorsa

    Çelebi: Senin ..na koyarım ben. Hepsini de kaydet geliyorum. P.., ağlayarak benden para istedin sen. Üç kuruşa kendini satan adamsın lan sen.

    Akna: Ya sen herkese ağlayarak para istemedin mi diyorsun. Levent'e para verdin, ona para verdin.

        Çelebi: Para istemedin mi .ya... ? Ağlamadınız mı lan it gibi benim karşımda?

        Akna: Terbiyesizlik yapma lan sen kimsin de senden para isteyeceğim ?

        Çelebi: Senin a... .s... bak. Ben Belediyenin karşısına çıktım oğlum. Adamsan gel burda konuş. Ananı ..kerim bak senin.

        Sabah'ın haberine göre kayda alınan 21 dakikalık telefon görüşmesinde ağıza alınmayacak küfürler eden CHP'li Tümdeniz Çelebi, görüşme sırasında Mehmet Akma'yı ölümle tehdit etmeyi de sürdürdü.

        TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK MİTİNGİNDE FOTOĞRAFI VARDI
        CHP'li Çelebi'nin, 2019 yerel seçimleri öncesi HDP'nin düzenlediği mitinge katıldığı ve eliyle zafer işareti yaptığı fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu fotoğrafın, o dönem CHP'den Meclis üyesi adayı olan Serkan Göker'in elinde olduğunu düşünen Çelebi, iki silahlı adam yollayarak Serkan Göker'i evinden aldırmış, eşi ve çocuğuyla tehdit ettikleri Göker'i ıssız bir arazide dövdürmüştü. İki saldırgan, Göker'in yanında Tümdeniz Çelebi'yi telefonla aramış, Çelebi ise, "Serkan'ın yanında beni niye arıyorsunuz" diyerek panikle telefonu kapatmıştı.

        Yaşanan tehdit ve küfürleşme sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunup ses kayıtlarını emniyete teslim eden Mehmet Akma, yaşananları anlattı: "Yolsuzlukları yakında ortaya çıkacak. Başkan yardımcısı korku sardı. Bu nedenle beni tehdit ediyor. Ben gerekli şikayetlerimi yaptım" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seyyanen zam, 3600 ek gösterge, kadroya geçiş... Detaylar netleşti
        Haberler Güncel CHP'li Tümdeniz Çelebi küfür ve tehdit skandalıyla gündemde! Saldırganlığının nedeni yolsuzluklarının ifşa olması korkusu mu?
            SON DAKİKA