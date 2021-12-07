CHP'li Tümdeniz Çelebi küfür ve tehdit skandalıyla gündemde! Saldırganlığının nedeni yolsuzluklarının ifşa olması korkusu mu?

İŞTE O KÜFÜR VE HAKARETLER

Tümdeniz Çelebi'nin aradığı Mehmet Akma telefonu "Alo, buyur" diyerek açtıktan sonra CHP'li Çelebi, "Bana yerini söyle tam olarak neredesin" diye sordu.

Mehmet Akma: "Ya sen ne ayaksın ya?

Tümdeniz Çelebi: "Oğlum senin o ayağını g...ne s.... ha. Sen neredesin nerede?

Akna: Ya sen ne biçim konuşuyorsun öyle küfürler falan.

Çelebi: Se niye yalan söylüyorsun lan. Neredesin söyle oraya geleceğim.

Akna: Savcılığa gidiyorum bu ses kayıtlarıyla gel yiyiyorsa

Çelebi: Senin ..na koyarım ben. Hepsini de kaydet geliyorum. P.., ağlayarak benden para istedin sen. Üç kuruşa kendini satan adamsın lan sen.

Akna: Ya sen herkese ağlayarak para istemedin mi diyorsun. Levent'e para verdin, ona para verdin.