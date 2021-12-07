CHP'li Tümdeniz Çelebi küfür ve tehdit skandalıyla gündemde! Saldırganlığının nedeni yolsuzluklarının ifşa olması korkusu mu?

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde daha önce bir meclis üyesi adayını silahlı adamlarını gönderip dövdürten Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Tümdeniz Çelebi bu kez TDP (Türkiye Değişim Partisi) Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma'yı telefonla arayıp ağza alınmayacak küfürler etti. Başkan Yardımcısının kendisini arayıp tehdit ettiğini söyleyen Mehmet Akma soluğu emniyette aldı, ses kaydı savcılığa teslim edildi.
KORKUSUNUN NEDENİ YOLSUZLUKLAR MI?
İddiaya göre Edremit'te yerel bir gazeteci belediyede yaşanan imar yolsuzluklarını haber yaptı. Edremit Belediyesi'nde İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı olan CHP'li Tümdeniz Çelebi de, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma'yı arayarak, "Bu haberi yapan gazeteciyle ilgili bana belge ver" dedi. Gazeteci hakkında kendisinden belge isteyen Çelebi'yi terslediğini ve kovduğunu söyleyen Akma, bu olaydan sonra başkan yardımcısını kendisine düşman olduğunu belirtti. Çelebi ve Mehmet Akma arasında geçen 21 dakikalık telefon görüşmesi küfür , hakaret ve tehditlerle dolu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mehmet Akma, başkan yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin imar dosyalarında yaptığı yolsuzlukların ortaya çıkmasından korktuğu için saldırganlaştığını öne sürdü.
İŞTE O KÜFÜR VE HAKARETLER
Tümdeniz Çelebi'nin aradığı Mehmet Akma telefonu "Alo, buyur" diyerek açtıktan sonra CHP'li Çelebi, "Bana yerini söyle tam olarak neredesin" diye sordu.
Mehmet Akma: "Ya sen ne ayaksın ya?
Tümdeniz Çelebi: "Oğlum senin o ayağını g...ne s.... ha. Sen neredesin nerede?
Akna: Ya sen ne biçim konuşuyorsun öyle küfürler falan.
Çelebi: Se niye yalan söylüyorsun lan. Neredesin söyle oraya geleceğim.
Akna: Savcılığa gidiyorum bu ses kayıtlarıyla gel yiyiyorsa
Çelebi: Senin ..na koyarım ben. Hepsini de kaydet geliyorum. P.., ağlayarak benden para istedin sen. Üç kuruşa kendini satan adamsın lan sen.
Akna: Ya sen herkese ağlayarak para istemedin mi diyorsun. Levent'e para verdin, ona para verdin.