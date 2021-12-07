31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil mi? Tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil edilecek?

Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi 31 Aralık Cuma okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yılın son ayının ilk haftası yaşanırken yeni yıl heyecanla bekleniyor ve bir yandan da tatil planları yapan aileler okulların, işyerlerinin kapalı olup olmayacağını merak ediyor. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak'ta tatil yapılacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte tüm bilgiler…
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TAM MI YARIM GÜN MÜ TATİL OLACAK?
1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.
31 Aralık Cumartesi günü bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor, ancak 31 Aralık resmi tatil değildir.
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022!
YILBAŞI:1 Ocak Cumartesi
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar