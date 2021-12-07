31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil mi? Tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil edilecek?

AREFE GÜNÜ: 8 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI: 9 Temmuz Cumartesi- 10 Temmuz Pazar- 11 Temmuz Pazartesi- 12 Temmuz Salı

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: 15 Temmuz Cuma

ZAFER BAYRAMI: 30 Ağustos Salı

CUMHURİYET BAYRAMI: 28 Ekim Cuma- 29 Ekim Cumartesi

TÜRKİYE'DE İLK YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de yılbaşı kutlamaları 1930 yılından sonra başladı. Bizde Miladi Takvim, bundan 78 yıl önce, 1925 Aralık ayının 26'ıncı günü yayınlanan kanunla, resmen kabul edilmişti. O güne kadar kullanılmakta olan Rumi Takvim'in 1341 yılı Aralık ayının 31'inci gününü takip eden gün, yılbaşından ilk kez söz edildi