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    • Güncel
    • 07.12.2021 15:06
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    • 07.12.2021 15:06
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    Son dakika: İzmir Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu

    Son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarına zarar verdi. Çeşme Belediyesi ekiplerinin hasar gören yazlık evin çatısının molozlarını temizlediklerini ifade eden Kaymakam Çakıcı, jandarma, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

    Yine hortum paniği: Çatılar uçtu

    Çeşme'nin Ovacık Mahallesinde, bu sabah gelen ilk bilgilere göre hortum çıktı. Ovacık Mahallesinin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi'nde, etkili olan hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.



    Kaymakam Çakıcı, hortum nedeniyle bir yazlık evin çatısının ciddi hasar gördüğünü, bazı yazlık evlerde de çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu ve küçük bir hayvan damının da sundurmasının tahrip olduğunu açıkladı.

    Çakıcı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmadığını belirtti.



        Çeşme Belediyesi ekiplerinin hasar gören yazlık evin çatısının molozlarını temizlediklerini ifade eden Kaymakam Çakıcı, jandarma, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.





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